“Un congresso nazionale dovrebbe essere un momento di confronto reale, non un esercizio di autocelebrazione. E quanto accaduto a Genova sembra confermarlo: controlli agli ingressi con tessere sanitarie, porte chiuse, delegati respinti, voci critiche zittite. Una rappresentazione che ha lasciato l'amaro in bocca a gran parte della base professionale”. Lo afferma Marco Cuchel, presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti. “L'incontro per discutere sulla riforma dell'ordinamento della categoria (D.Lgs. 1392005), si è rapidamente trasformato in una riunione blindata, riservata a presidenti e consiglieri degli Ordini territoriali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Commercialisti, Cuchel (Anc): "Serve trasparenza, non esclusione"