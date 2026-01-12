Come Telegram struttura l’influenza russa Reti propaganda e audience tra Mosca Kyiv e Minsk

Questo approfondimento analizza come Telegram contribuisce a strutturare l’influenza russa attraverso reti, propaganda e dinamiche tra Mosca, Kyiv e Minsk. Si esamina il funzionamento della piattaforma, in particolare il sistema di raccomandazione degli account, che si basa su comportamenti degli utenti e non sui contenuti, influenzando così l’orientamento delle audience e le strategie di comunicazione tra le diverse realtà coinvolte.

Quando un utente si iscrive a un canale Telegram, la piattaforma suggerisce account “simili”, basandosi su una valutazione di affinità che non dipende dai contenuti dichiarati ma dai comportamenti degli utenti. Una volta seguito un canale, la piattaforma suggerisce altri dieci account frequentati dallo stesso pubblico. Questo è il modello che OpenMinds ha utilizzato per individuare cluster ideologici, zone di contatto e linee di frattura tra ecosistemi nazionali Un hub russo, due poli contrapposti Al centro della rete emerge un grande hub informativo russo e, al suo interno, due poli distinti e individuati nel report: canali apertamente pro-guerra e allineati al Cremlino ed un blocco di opposizione che, pur restando strutturalmente vicino al resto dell’ecosistema russo, mostra una forte coesione interna. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come Telegram struttura l’influenza russa. Reti, propaganda e audience tra Mosca, Kyiv e Minsk Leggi anche: La guerra russa entra nel Mediterraneo. Kyiv colpisce una petroliera di Mosca Leggi anche: Cessione Gedi, ambasciata russa critica 'Repubblica' e 'La Stampa': "Megafoni occidentali di propaganda anti-Mosca, ritornino a vero giornalismo" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Come Telegram struttura l’influenza russa. Reti, propaganda e audience tra Mosca, Kyiv e Minsk - Quando un utente si iscrive a un canale Telegram, la piattaforma suggerisce account “simili”, basandosi su una valutazione di affinità che non dipende dai contenuti dichiarati ma dai comportamenti deg ... formiche.net

Censura o democrazia? Il blocco di Telegram e la propaganda russa in Europa - Il recente blocco del canale Telegram di RIA Novosti, uno dei principali organi di stampa statali russi, ha acceso i riflettori su un terreno di scontro sempre più centrale: l’informazione. panorama.it

