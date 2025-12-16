Cessione Gedi ambasciata russa critica ' Repubblica' e ' La Stampa' | Megafoni occidentali di propaganda anti-Mosca ritornino a vero giornalismo

L'ambasciata russa in Italia critica duramente Repubblica e La Stampa, definendole strumenti di propaganda anti-Mosca. In merito alla cessione del gruppo Gedi, esprime la speranza di un ritorno a un giornalismo più obiettivo, sottolineando l'importanza di un'informazione equilibrata in un clima di tensione internazionale.

