Cessione Gedi ambasciata russa critica ' Repubblica' e ' La Stampa' | Megafoni occidentali di propaganda anti-Mosca ritornino a vero giornalismo
L'ambasciata russa in Italia critica duramente Repubblica e La Stampa, definendole strumenti di propaganda anti-Mosca. In merito alla cessione del gruppo Gedi, esprime la speranza di un ritorno a un giornalismo più obiettivo, sottolineando l'importanza di un'informazione equilibrata in un clima di tensione internazionale.
L’ambasciata russa attacca Repubblica e La Stampa: “Megafoni di propaganda anti-Russia, con i nuovi proprietari auspichiamo un ritorno al giornalismo obiettivo” Anche l'ambasciata russa in Italia si è pronunciata sulla cessione del gruppo editoriale Gedi, auspicando a un miglioramento del liv. Ilgiornaleditalia.it
L'interferenza dell'ambasciata russa sulla vendita di Repubblica e La Stampa: cosa si augurano i russi - L'ambasciata russa in Italia sta suscitato di nuove polemiche: con un post su Telegram, ha commentato la vendita dei giornali del gruppo Gedi, in particolare Repubblica e La Stampa, accusandoli di ... tag24.it
L’ambasciata russa contro Repubblica e La Stampa: “Megafono di una sfacciata propaganda”. La replica del Cdr - La risposta del CDR: "Interferenza gravissima, continueremo a smontare le narrazioni fasulle di autocrati e guerrafondai" ... ilfattoquotidiano.it
Ieri a Torino presso la sede de La Stampa, il Segretario Generale della UIL Piemonte, G.Cortese, è intervenuto all’incontro organizzato dall’Associazione Stampa Subalpina con istituzioni, parlamentari piemontesi e sindacati sull’annunciata cessione di GEDI x.com
++ Littizzetto: "La Stampa non si può vendere, è una responsabilità civile" ++ Dal palco di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto accende i riflettori sulla cessione del Gruppo Gedi al gruppo greco Antenna. Nella sua letterina ricorda che i giornali sono da sempr - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.