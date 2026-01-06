Strage di Crans Montana come stanno i ragazzi feriti ricoverati al Niguarda

Aggiornamenti sui giovani ricoverati al Niguarda dopo l’incendio di Capodanno a Crans Montana. Medici e personale sanitario continuano a prestare assistenza ai feriti, garantendo cure e monitoraggio costante. La situazione rimane sotto controllo, con l’obiettivo di assicurare il miglior trattamento possibile ai pazienti coinvolti nell’incidente.

Prosegue il lavoro di medici e infermieri del Niguarda impegnati a curare i feriti dell’incendio di Capodanno di Crans Montana (Svizzera). “Abbiamo 11 pazienti ricoverati, alcuni più gravi, altri meno, ma sicuramente 11 pazienti critici sui quali manteniamo ancora una prognosi riservata”. Lo ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda

Leggi anche: Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda; Strage di Crans-Montana, il ministro Tajani: «Purtroppo le vittime italiane sono sei e tutte accertate».

Strage Svizzera, il comune di Crans Montana: "Siamo stati carenti nei controlli" - "Siamo ancora sotto shock, forniremo tutte le informazioni, lo dobbiamo alle vittime" ... tg.la7.it