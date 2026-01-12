Come sta Crans Montana le condizioni del 16enne Leonardo | cosa dicono dal Niguarda

Le condizioni dei giovani coinvolti nel grave incendio di Crans-Montana sono ancora molto critiche. Al Niguarda di Milano, dove alcuni sono ricoverati, i medici seguono con attenzione le cure intensive e i controlli clinici. La situazione rimane delicata, e le équipe mediche continuano a monitorare attentamente lo stato di salute dei ragazzi, tra cui anche il 16enne Leonardo.

Le condizioni dei ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana restano gravissime. Al Niguarda di Milano, dove sono ricoverati alcuni dei giovani coinvolti nell’incendio, proseguono le cure intensive e i controlli clinici, mentre i medici continuano a monitorare un quadro sanitario definito estremamente delicato. “È stato fatto il primo check questa mattina” su Leonardo Bove, il sedicenne tra i feriti del rogo a Crans-Montana arrivato l’11 gennaio da Zurigo al Niguarda, e le sue condizioni “sono estremamente critiche”. Lo ha riferito l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durante un punto stampa al Niguarda. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Leonardo Bove trasferito al Niguarda: il 16enne ferito nel rogo di Crans Montana resta in condizioni gravissime Leggi anche: Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato a Milano: è al Niguarda, le sue condizioni Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage di Crans Montana, arrivate al Niguarda Sofia e Francesca: migliorano le condizioni dei ragazzi; Crans-Montana, Bertolaso: attendiamo arrivo nuova paziente; Tragedia Crans-Montana: uno ustionato, l'altro disperso. Il dramma dei due amici romani; Crans-Montana, il padre di Elsa: “Sta lottando con forza, siamo grati al presidente Mattarella”. Eleonora Palmieri ustionata a Crans-Montana sta meglio. “Presto trasferita in Romagna” - La ragazza, veterinaria di 29 anni, di Cattolica, “è di buon umore e ha detto che non vede l’ora di riavvicinarsi a casa”, ha raccontato Bertolaso. ilrestodelcarlino.it

Crans-Montana, arrivo del feretro di Riccardo Minghetti a Ciampino

Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti x.com

Strage di Crans-Montana. Per Jacques Moretti convalidato l'arresto in Svizzera. «Custodia cautelare di 3 mesi» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.