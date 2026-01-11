Leonardo Bove trasferito al Niguarda | il 16enne ferito nel rogo di Crans Montana resta in condizioni gravissime

Leonardo Bove, il 16enne rimasto gravemente ferito nel rogo di Crans Montana, è stato trasferito al Niguarda dopo un periodo di attesa e condizioni meteorologiche avverse. Il giovane italiano continua ad essere in condizioni critiche e riceve assistenza presso l’ospedale di Milano, dove si monitorano attentamente i suoi progressi.

Il rientro in Italia dopo giorni di attesa e condizioni meteo avverse. Leonardo Bove è tornato in Italia. Non a casa, ma all’ Ospedale Niguarda di Milano, centro di riferimento nazionale per i grandi ustionati. Il sedicenne, rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato a Capodanno a Crans Montana, presenta ustioni su circa il 50% del corpo e gravi danni respiratori dovuti all’inalazione di fumi tossici. Il trasferimento è stato possibile solo nel pomeriggio, dopo giorni di rinvii causati dal maltempo che ha colpito la Svizzera. Una “finestra utile”, come l’ha definita l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ha consentito all’elicottero di AREU di decollare da Milano e raggiungere Zurigo, dove Leonardo era ricoverato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

