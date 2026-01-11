Crans-Montana Leonardo Bove è arrivato a Milano | è al Niguarda le sue condizioni

Leonardo Bove, uno dei feriti dell’incendio di Crans-Montana, è stato trasferito dall’ospedale di Zurigo al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono monitorate dai medici, mentre il trasferimento rappresenta una fase importante nel percorso di cura. La vicenda ha coinvolto diversi individui e ha attirato l’attenzione sulla gestione degli interventi di emergenza in situazioni critiche.

Il viaggio verso casa di Leonardo Bove è finito. L'elicottero partito dall'ospedale di Zurigo è atterrato al Niguarda, riportando in Italia l'ultimo dei feriti milanesi coinvolti nell'incendio di Crans-Montana. Il sedicenne, studente del liceo Virgilio e aspirante calciatore, per giorni non era stato trasportabile a causa delle sue condizioni critiche. Leonardo ha riportato ustioni su oltre il 50 per cento del corpo e gravi danni provocati dall' inalazione di fumi tossici. Proprio la complessità del quadro clinico aveva imposto un'attesa prolungata prima di autorizzare il volo verso Milano, resa ancora più difficile dal maltempo e dalle forti nevicate sulle Alpi svizzere.

