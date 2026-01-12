Cocaina e metanfetamina | spacciatore finisce nei guai accarezzando un cane

A Brescia, un uomo coinvolto nel traffico di droga è stato scoperto mentre si comportava in modo sospetto con alcuni tossicodipendenti, avvicinandosi a loro con l’intento di accarezzare un cane. L'episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, evidenziando come comportamenti apparentemente innocui possano nascondere attività illecite. La vicenda mette in risalto l’attenzione delle autorità nel monitorare situazioni sospette legate alla criminalità e al traffico di

Nascondono in casa hashish, cocaina e metanfetamina: spacciatori in manette - Due uomini di 27 e 28 anni sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Bologna con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. ilrestodelcarlino.it

Nascosti nelle gomme venti chili di cocaina, spacciatore finisce ai domiciliari - È il grosso quantitativo di droga scoperto domenica sera dalla polizia di Stato a Cadelbosco, a bordo dell’auto di ... ilrestodelcarlino.it

Gli agenti sono intervenuti in un'abitazione di Via Venturelli, trovando hashish, metanfetamina e dosi di cocaina già confezionate - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.