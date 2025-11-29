Cocaina e soldi in auto il leader di Forza Nuova finisce nei guai per spaccio

Sei pacchetti di cocaina e una mazzetta di contanti. Il tribunale di Roma, giovedì, ha convalidato l’arresto di Stefano Schiavulli, uno dei nomi più noti di Forza Nuova a Roma, il movimento neofascista fondato nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello. La procura sospetta che la droga non. 🔗 Leggi su Romatoday.it

