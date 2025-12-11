nascosti nelle gomme venti chili di cocaina spacciatore finisce ai domiciliari

Una vasta quantità di cocaina, nascosta in uno pneumatico di scorta, è stata sequestrata dalla polizia a Cadelbosco. A bordo dell’auto, una Mercedes, viaggiava un nigeriano di 33 anni residente a Ferrara, arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’intervento ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari.

Oltre venti chili di cocaina, nascosti nello pneumatico di scorta sulla macchina. È il grosso quantitativo di droga scoperto domenica sera dalla polizia di Stato a Cadelbosco, a bordo dell'auto di proprietà su cui si trovava un nigeriano 33enne residente a Ferrara, Iyayi Aslem, per il quale sono scattate le manette. L'arresto è stato eseguito dagli agenti delle squadre mobili di Reggio e di Ferrara, che hanno poi accompagnato Aslem nel carcere della Pulce in attesa dell'udienza di convalida che è stata celebrata ieri. Per il 33enne, che risulta regolare in Italia, è stata formulata l'ipotesi di reato di detenzione e di trasporto, a bordo della propria macchina, dello stupefacente, con l'aggravante dell'ingente quantità: la cocaina posta sotto sequestro, che pesa 20 chili e 800 grammi lordi, era già confezionata in circa