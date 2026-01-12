Cloudflare sfida l’Italia

Il 8 gennaio, l’Agcom ha notificato a Cloudflare una sanzione di 14 milioni di euro per aver ignorato gli ordini di blocco previsti dalla legge antipirateria 93/2023. Questa decisione evidenzia le sfide legali e regolamentari che le aziende del settore devono affrontare in Italia, sottolineando l'importanza di conformarsi alle normative nazionali e di adattarsi a un contesto normativo in evoluzione.

L’8 gennaio, l’Agcom ha notificato la sanzione di 14 milioni di euro a Cloudflare per non aver osservato gli ordini di blocco previsti dalla cosiddetta legge antipirateria 932023. La risposta del CEO della società statunitense, Matthew Prince, è stata immediata con minacce di sospendere i servizi pro bono per le Olimpiadi di Milano-Cortina fino al ritiro di ogni investimento in Italia. Uno scontro che evidenzia un conflitto irrisolto tra la sovranità legislativa nazionale e l’architettura globale di Internet, condensato in un paradosso numerico: la multa rappresenta praticamente il doppio dei ricavi che Cloudflare dichiara nel territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

