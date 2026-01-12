Cloudflare sfida l’Italia

Il 8 gennaio, l’Agcom ha notificato a Cloudflare una sanzione di 14 milioni di euro per aver ignorato gli ordini di blocco previsti dalla legge antipirateria 93/2023. Questa decisione evidenzia le sfide legali e regolamentari che le aziende del settore devono affrontare in Italia, sottolineando l'importanza di conformarsi alle normative nazionali e di adattarsi a un contesto normativo in evoluzione.

L’8 gennaio, l’Agcom ha notificato la sanzione di 14 milioni di euro a Cloudflare per non aver osservato gli ordini di blocco previsti dalla cosiddetta legge antipirateria 932023. La risposta del CEO della società statunitense, Matthew Prince, è stata immediata con minacce di sospendere i servizi pro bono per le Olimpiadi di Milano-Cortina fino al ritiro di ogni investimento in Italia. Uno scontro che evidenzia un conflitto irrisolto tra la sovranità legislativa nazionale e l’architettura globale di Internet, condensato in un paradosso numerico: la multa rappresenta praticamente il doppio dei ricavi che Cloudflare dichiara nel territorio italiano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cloudflare sfida l’Italia Leggi anche: Cloudflare sfida l’Italia – Multa Agcom e rifiuto del Piracy Shield Leggi anche: Da LinkedIn a Canva, il crollo di Cloudflare paralizza l’Italia: cos’è successo stamattina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cloudflare sfida l’Italia – Multa Agcom e rifiuto del Piracy Shield. Cloudflare sfida l'Italia - La multa di Agcom ha dato il via a una lite intercontinentale che non riguarda solo internet: la battaglia in corso riguarda la neutralità della rete e come coniugare due diritti in contrapposizione. ilfoglio.it

Cloudflare sfida l’Italia – Multa Agcom e rifiuto del Piracy Shield Cloudflare sfida l’Italia con la multa Agcom e il rifiuto del Piracy Shield, trasformando una sanzione da oltre 14 milioni in uno scontro globale tra sovranità digitale e infrastruttura libera. L'architettur - facebook.com facebook

Cloudflare sfida l’Italia – Multa Agcom e rifiuto del Piracy Shield x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.