Da LinkedIn a Canva il crollo di Cloudflare paralizza l’Italia | cos’è successo stamattina

La mattina del 5 dicembre 2025 è iniziata con un blackout digitale per milioni di professionisti e utenti in tutto il mondo. Alle 9:50, ora italiana, Cloudflare è andata nuovamente in tilt, trascinando con sé un ecosistema impressionante di siti web e applicazioni che dipendono dalla sua infrastruttura. LinkedIn inaccessibile, Canva bloccato, ChatGpt irraggiungibile. E in un paradosso quasi comico, anche Downdetector, la piattaforma che monitora proprio questo genere di disservizi, è finita offline. Il down è durato fortunatamente solo pochi minuti, ma ha riacceso i riflettori su una questione che molti esperti di sicurezza informatica sollevano da anni: quanto è davvero fragile l’architettura di internet quando una manciata di grandi aziende tecnologiche regge sulle spalle il traffico globale del web. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Da LinkedIn a Canva, il crollo di Cloudflare paralizza l’Italia: cos’è successo stamattina

