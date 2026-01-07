Roma Reale saluta la Juve Stabia | UFFICIALE il prestito all’Avellino

Roma ha ufficializzato il prestito di Reale alla Juve Stabia e successivamente all’Avellino. Il mercato di gennaio si sta sviluppando con attenzione, sia per rafforzare la rosa principale che per valorizzare i giovani talenti. La società continua a pianificare con cura le mosse, mantenendo un occhio rivolto alle opportunità di crescita e sviluppo dei propri calciatori.

Mercato di gennaio che deve ancora prendere il giusto slancio in casa Roma, che però lavora anche sui propri giovani. È il caso di Filippo Reale, che nella seconda parte di stagione vestirà la maglia dell'Avellino: è infatti ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo. Nel corso dell'estate il classe 2006 aveva salutato i colori giallorossi per passare alla Juve Stabia, dove però ha trovato pochissimo spazio per emergere. Ora ha inizio una nuova avventura in Serie B, con la speranza di poter mostrare con più continuità le proprie qualità. Il comunicato dell'Avellino. Questa la nota del club irpino: "L'U.

Roma, Filippo Reale arriva all'Avellino in prestito: le prime parole e tutte le cifre dell'operazione - Il difensore classe 1999 di proprietà dei giallorossi, nella prima parte di stagione alla Juve Stabia, è stato girato ai biancoverdi ... msn.com

Juventus-Roma 2-1, gol e highlights: a segno Conceiçao e Openda - Poco prima dell’intervallo sblocca Conceiçao, favorito da un gran tocco d’esterno di Cambiaso; nella ri ... sport.sky.it

