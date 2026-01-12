Cittadini italiani scarcerati in Venezuela un politico di Prato tra i protagonisti delle trattative diplomatiche
Recenti negoziati tra Italia e Venezuela hanno portato alla liberazione di due cittadini italiani detenuti nel carcere di El Rodeo. Tra i protagonisti di questa operazione diplomatica figura anche il politico toscano Giorgio, di Prato, coinvolto nelle trattative. Questa vicenda evidenzia l'importanza del dialogo internazionale e il ruolo delle figure politiche locali nelle questioni di rilievo diplomatico.
L'operazione diplomatica sull'asse Italia – Venezuela che ha portato nelle scorse ore alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti nel carcere venezuelano di El Rodeo, ha avuto tra vari i protagonisti anche un politico toscano: si tratta del pratese Giorgio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
"Sono molto contenta della liberazione di questi due cittadini italiani. Lodiamo lo sforzo e il sacrificio di un popolo che ha bisogno di libertà. Sin dall'inizio il governo italiano, insieme ai famigliari, ha fatto uno sforzo per alzare la voce" Mariela Magallanes x.com
