Venezuela Scarcerati due italiani

Due cittadini italiani, tra cui il giornalista e politico Biagio Pilieri, sono stati recentemente rilasciati dalla detenzione in Venezuela, secondo quanto riportato dal quotidiano Nacional. La notizia si inserisce in un contesto di aggiornamenti riguardanti i casi di cittadini stranieri coinvolti in questioni politiche nel paese. Resta da capire quali siano state le motivazioni e le condizioni di tali scarcerazioni.

7.27 C'è anche il giornalista e politico italiano Biagio Pilieri fra i detenuti politici rilasciati da Caracas, scrive il quotidiano venezuelano Nacional. Pilieri, 60 anni, doppio passaporto, era stato arrestato nell'agosto 2024 come oppositore del regime di Maduro ed era detenuto all'Helicoide, carcere tra i più duri del Venezuela. Libero anche l'imprenditore italiano Luigi Gasperin, 77 anni, detenuto da agosto. Nessuna lista ufficiale è stata fornita La Farnesina al lavoro per tutti gli italiani detenuti;si spera per Trentini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela. Gli italiani Trentini e Pilieri restano in carcere Leggi anche: Mattia Ahmet Minguzzi, due adolescenti condannati a 24 anni ma altri due scarcerati. La famiglia: “Non possiamo acccertalo” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Gli italiani scarcerati in Venezuela, attesa per Trentini e gli altri; A Capodanno scarcerati altri 88 prigionieri politici in Venezuela; Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Il ministro degli Esteri Tajani ha detto che in Venezuela ci sono «una ventina» di prigionieri politici italiani, tra cui Alberto Trentini. Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono i primi prigionieri italiani rilasciati dal Venezuela. Attesa per Alberto Trentini - Farnesina al lavoro per il cooperante ma anche per gli altri connazionali nelle carceri di Caracas ... today.it

Venezuela, liberi gli italiani Gasperin e Pilieri. Attesa e speranze per Alberto Trentini - Al Lido di Venezia i genitori del cooperante, Ezio Trentini e Armanda Colusso, non sciolgono il silenzio per prudenza e nell’attesa di comunicazioni definitive ... rainews.it

Trentini, Pilieri, Burlò, Gasperin e gli altri: ecco chi sono gli italiani detenuti arbitrariamente in Venezuela - Adesso l'attesa per almeno altri 26 connazionali ... msn.com

#Venezuela Scarcerati Luigi Gasperin e Biagio Pilieri (giornalista italo-venezuelano). Dopo l'annuncio del nuovo governo guidato dalla Rodriguez della liberazione di alcuni detenuti stranieri, si spera per il cooperante #AlbertoTrentini. x.com

Il presidente dell'Assemblea del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha annunciato la "liberazione di un numero importante di detenuti venezuelani e stranieri". Il rilascio avverrà nelle prossime ore, secondo il New York Times. Rodríguez ha affermato che la decision - facebook.com facebook

