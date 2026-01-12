Venezuela scarcerati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò

Il 12 gennaio 2026, il Venezuela ha annunciato la scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani. La notizia è stata comunicata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, segnando un importante sviluppo nelle relazioni tra Italia e Venezuela. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla detenzione dei due cittadini italiani nel paese sudamericano.

Caracas, 12 gennaio 2026 – Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho appena comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”, il messaggio di Tajani sui social. “Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, aggiunge Tajani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò Leggi anche: Venezuela: scarcerati Alberto Trentini e Mario Burlò, l'annuncio del ministro Tajani. Meloni: «Gioia per la loro liberazione» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gli italiani scarcerati in Venezuela, attesa per Trentini e gli altri; Svolta in Venezuela: rilasciati i prigionieri politici italiani Pilieri e Gasperin. Attesa e speranza per Alberto Trentini; Venezuela, attesa per Trentini. Trump riceve petrolieri a Casa Bianca; Alberto Trentini è libero, scarcerato anche Mario Burlò: «Il rientro in Italia oggi o al massimo domani». Alberto Trentini è stato liberato. Dopo più di un anno il Venezuela ha scarcerato il cooperante italiano - Scarcerato il cooperante italiano in prigione in Venezuela con l'accusa falsa di cospirazione. wired.it

Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: “Grazie alla presidente Rodriguez” - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani ... ilrestodelcarlino.it

Venezuela, liberato dopo 423 giorni il cooperante italiano Alberto Trentini: con lui anche l’imprenditore torinese Mario Burlò - Dopo 423 giorni di detenzione senza accuse in Venezuela, il cooperante italiano Alberto Trentini è stato liberato insieme all’imprenditore Mario Burlò e si trova ora presso l’ambasciata italiana a Car ... corrieretneo.it

Venezuela: scarcerati due italiani, speranza per Alberto Trentini - Agorà 09/01/2026

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e sono stati trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. La lunga attesa è finita. Il Venezuela li ha scarcerati. L’annuncio del ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato alle 5 del mattino del 12 gennaio. E poco - facebook.com facebook

I racconti degli scarcerati in Venezuela: “Non sapevamo nemmeno della cattura di Maduro” x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.