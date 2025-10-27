Cittadella ecco la terza meraviglia di fila 1 a 0 all' Inter Under 23 Iori in zona playoff

Il Cittadella di Manuel Iori è una macchina che comincia a sognare. Al U-Power Stadium, contro l’Inter Under 23, vince 1 a 0 grazie al primo sigillo stagionale di Salvi. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Iori, capaci di mettere in scena un calcio concreto e romantico insieme, come. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

