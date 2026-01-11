Oggi alle 14:30, la Cittadella affronta in trasferta il Piacenza, terzo in classifica a quattro punti di distanza. La sfida rappresenta un importante esame per i veneti, che cercano punti per consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina YouTube dei biancorossi.

Esame da "big" oggi (14,30) per la Cittadella di scena sul campo del Piacenza terzo a +4 (diretta sulla pagina Youtube dei biancorossi). Gori ritrova Dodaro da squalifica, out Stopelli, da valutare Sabotic, nei piacentini squalificato Taugourdeau. "Una sfida e uno stadio di grandi stimoli – spiega Gori – contro una delle tre corazzate che è imbattuta in casa. Sono il secondo miglior attacco del girone, ci attende una gara complicata. Ma noi dobbiamo andare con le nostre armi e la testa libera se vogliamo fare risultato. I duelli faranno la differenza". La 2^ di ritorno (14,30): Sangiuliano-Imolese 4-0, Lentigione-Pro Sesto, Correggese-T. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cittadella, super sfida a Piacenza

