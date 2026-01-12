Città e imprese alla prova della longevità

Il Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo analizza come città e imprese possano favorire un invecchiamento attivo. Attraverso studi e iniziative, si propone di individuare strategie efficaci per promuovere la longevità, migliorando qualità di vita e sostenibilità dei contesti urbani e lavorativi. Un approccio che mira a creare ambienti più inclusivi e resilienti per tutte le fasce di età.

Il Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo studia come ambienti urbani e contesti lavorativi possano sostenere l’invecchiamento attivo. Dal Progetto Casa alle ricerche nelle aziende, emergono nuovi modelli per quartieri “age friendly” e organizzazioni capaci di valorizzare i lavoratori senior. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

