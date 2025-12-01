Città e imprese alla prova della longevità
Il Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo studia come ambienti urbani e contesti lavorativi possano sostenere l’invecchiamento attivo. Dal Progetto Casa alle ricerche nelle aziende, emergono nuovi modelli per quartieri “age friendly” e organizzazioni capaci di valorizzare i lavoratori senior. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una mattinata speciale a Campagna Amica in Città! Abbiamo accolto il Sindaco di Vicenza, gli Assessori e le autorità locali per celebrare insieme il territorio e le aziende agricole. Si sono svolte le premiazioni delle benemerenze dedicate alle imprese che o - facebook.com Vai su Facebook
Decreto legislativo 231, per le imprese ipotesi di “messa alla prova” - In realtà non ha nulla a che fare con l’istituto previsto per la persona fisica. Riporta ilsole24ore.com