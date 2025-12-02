Città e imprese alla prova della longevità
Il Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo studia come ambienti urbani e contesti lavorativi possano sostenere l’invecchiamento attivo. Dal Progetto Casa alle ricerche nelle aziende, emergono nuovi modelli per quartieri “age friendly” e organizzazioni capaci di valorizzare i lavoratori senior. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
