Città e imprese alla prova della longevità

Ecodibergamo.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centre for Healthy Longevity dell’Università di Bergamo studia come ambienti urbani e contesti lavorativi possano sostenere l’invecchiamento attivo. Dal Progetto Casa alle ricerche nelle aziende, emergono nuovi modelli per quartieri “age friendly” e organizzazioni capaci di valorizzare i lavoratori senior. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

