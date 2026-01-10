Agatha Christie il fascino intramontabile del giallo | 50 anni senza la sua regina
Agatha Christie, conosciuta come la regina del giallo, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della narrativa. Dopo 50 anni dalla sua scomparsa, il suo talento continua a essere riconosciuto e apprezzato. La sua capacità di creare trame avvincenti e personaggi memorabili ha fatto di lei una figura fondamentale nel panorama letterario internazionale. La sua eredità resta viva, testimonianza di un talento senza tempo.
Sono 50 anni che ha lasciato pagine bianche, senza il vivido colore del brivido giallo con cui ha appassionato per decenni milioni di lettori. Era il 12 gennaio del 1976 quando Agatha Christie, nella sua Winterbrook House, nell’Oxfordshire, chiudeva non senza colpi di scena (scomparve il mese prima per 11 giorni senza lasciare traccia) il libro della sua vita lasciando a 86 anni in dote 60 romanzi polizieschi, centocinquanta racconti, due memoir ma soprattutto in eredità 2 miliardi di copie vendute in oltre 100 lingue, seconda solo alla Bibbia e a Shakespeare per diffusione mondiale. Nelle sue opere, la scrittrice inglese, considerata una delle più influenti e prolifiche del XX secolo, continua ancora oggi a conquistare il lettore, attraverso i libri ma anche sul grande e piccolo schermo che non smettono mai di celebrare le sue opere da cui tanti ‘giallisti’ hanno tratto spunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Agatha Christie, il mondo celebra la "regina del giallo" a 50 anni dalla morte
Leggi anche: “Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo”: disponibile dal 12 gennaio il nuovo podcast Original RaiPlay Sound
Programmi TV 9 gennaio 2026: cosa vedere stasera.
Agatha Christie, il fascino intramontabile del giallo: 50 anni senza la sua regina - Sono 50 anni che ha lasciato pagine bianche, senza il vivido colore del brivido giallo con cui ha appassionato per decenni milioni di lettori. lapresse.it
I Sette Quadranti di Agatha Christie: Il trailer ufficiale italiano della serie Netflix - Arriva il 15 gennaio su Netflix I sette quadranti di Agatha Christie, nuova miniserie gialla con Helena Bonham Carter e Martin Freeman nel cast: ecco il trailer ufficiale italiano e tutte le anticipaz ... comingsoon.it
Agatha Christie 2026, l’Inghilterra celebra la regina del giallo a 50 anni dalla morte: un anno di eventi - Con oltre due miliardi di copie in più di cento lingue, è la scrittrice più venduta di tutti i tempi. quotidiano.net
Il tè aiuta sempre. Quando si ha il mal di pancia o un ginocchio sbucciato, e anche se si è tristi. Suzanne Lieder, Indomabile. Agatha Christie. La ragazza che ha inventato il mistero - giuntieditore Ph. Lina Lindstrom - facebook.com facebook
Agatha Christie Day: le biblioteche di Cagliari celebrerano i 50 anni dalla scomparsa della scrittrice x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.