Agatha Christie il fascino intramontabile del giallo | 50 anni senza la sua regina

Agatha Christie, conosciuta come la regina del giallo, ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della narrativa. Dopo 50 anni dalla sua scomparsa, il suo talento continua a essere riconosciuto e apprezzato. La sua capacità di creare trame avvincenti e personaggi memorabili ha fatto di lei una figura fondamentale nel panorama letterario internazionale. La sua eredità resta viva, testimonianza di un talento senza tempo.

Sono 50 anni che ha lasciato pagine bianche, senza il vivido colore del brivido giallo con cui ha appassionato per decenni milioni di lettori. Era il 12 gennaio del 1976 quando Agatha Christie, nella sua Winterbrook House, nell’Oxfordshire, chiudeva non senza colpi di scena (scomparve il mese prima per 11 giorni senza lasciare traccia) il libro della sua vita lasciando a 86 anni in dote 60 romanzi polizieschi, centocinquanta racconti, due memoir ma soprattutto in eredità 2 miliardi di copie vendute in oltre 100 lingue, seconda solo alla Bibbia e a Shakespeare per diffusione mondiale. Nelle sue opere, la scrittrice inglese, considerata una delle più influenti e prolifiche del XX secolo, continua ancora oggi a conquistare il lettore, attraverso i libri ma anche sul grande e piccolo schermo che non smettono mai di celebrare le sue opere da cui tanti ‘giallisti’ hanno tratto spunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

