Agatha Christie il mondo celebra la regina del giallo a 50 anni dalla morte

Il 12 gennaio 1976 si è spenta Agatha Christie, autrice britannica celebre per i suoi romanzi gialli e il suo contributo al genere poliziesco. A 50 anni dalla sua scomparsa, il mondo continua a ricordare la sua influenza e il suo lascito letterario, che ha definito standard e stili narrativi ancora oggi apprezzati. La sua figura rimane un punto di riferimento nel panorama della letteratura di genere.

Il 12 gennaio 1976 moriva una delle scrittrici più note di tutti i tempi: Agatha Christie, la «regina del giallo». Nata nel 1890 a Torquay, cittadina sita nella contea inglese del Devon, la Christie vanta 2 miliardi di copie vendute in oltre 100 lingue, seconda solo alla Bibbia e a Shakespeare per diffusione mondiale, con all'attivo 66 romanzi polizieschi e numerose raccolte di racconti e opere teatrali. Il cinquantennio della sua scomparsa si appresta a essere celebrato in pompa magna nel Regno Unito che onorerà la sua scrittrice insignita del titolo di Dama con una serie di eventi culturali, festival, mostre ed esperienze immersive fino all'autunno inoltrato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agatha Christie, il mondo celebra la "regina del giallo" a 50 anni dalla morte Leggi anche: Giallo Agatha: il romanzo di Cristina Penco omaggia Agatha Christie Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. I grandi anniversari del 2026, da Agatha Christie a San Francesco; 2026: il calendario degli anniversari storici, culturali e sociali che interessano il mondo della scuola. I grandi anniversari del 2026, da Agatha Christie a San Francesco - Il calendario del 2026 celebra anche eventi storici che hanno cambiato il mondo, dalle missioni spaziali alle rivoluzioni politiche e ai trattati fondamentali ... msn.com

