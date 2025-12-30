Morto Giovanni Pellegrini Storico meccanico di bici e amante del ciclismo
Il mondo del ciclismo toscano si congeda da Giovanni Pellegrini, storico meccanico di biciclette di Santa Croce sull’Arno, scomparso all’età di 91 anni. Figura stimata nel settore, Pellegrini ha dedicato la vita alla riparazione e alla cura delle biciclette, contribuendo alla crescita della comunità ciclistica locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per gli appassionati e gli operatori del settore.
Il ciclismo toscano piange la morte a 91 anni, compiuti lo scorso mese di maggio, di Giovanni Pellegrini, storico meccanico di biciclette nel suo negozio nel centro di Santa Croce sull’Arno. Quell’angolo dove ha trascorso lavorando tanti anni era il ritrovo di tanti amici e appassionati che si ritrovavano per parlare del ciclismo. Suo figlio Simone è stato un ottimo corridore nelle società toscane, e Giovanni negli Anni Settanta fondò il Pedale S.Croce dove iniziarono la lora carriera ciclistica tanti giovani della zona del cuoio e delle pelli che furono ottimi atleti e protagonisti per diverse stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
