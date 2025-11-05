Ciclismo Geraint Thomas sul progresso tecnologico | Pogacar non avrebbe vinto il Tour con la bici del 2018

Tadej Pogacar non ha dominato solo la stagione ciclistica con le vittorie, ma ha anche inanellato una serie di prestazioni incredibili in termini di dati. Più volte infatti quest’anno lo sloveno si è reso protagonista di scalate incredibili, migliorando i tempi precedenti stabiliti. Su questa crescita è abbastanza evidente che un ruolo decisivo la abbiano avuto i progressi tecnologici. Nel corso degli anni, infatti, i corridori hanno potuto disporre di bici sempre più veloci che hanno portato ad un rapido progresso delle prestazioni. Ad oggi, quindi, i risultati sono anche frutto dello sviluppo della bicicletta e delle sue componenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Geraint Thomas sul progresso tecnologico: “Pogacar non avrebbe vinto il Tour con la bici del 2018”

