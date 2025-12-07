Condò dopo il Como | L’Inter ha vinto uno scontro diretto E i dettagli…
Inter News 24 Il giornalista Paolo Condò ha elogiato l’Inter dopo la vittori con il Como, parlando poi anche di dettagli che a suo dire hanno fatto la differenza. Paulo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria netta per 4-0 dell’Inter sul Como di ieri pomeriggio. Di seguito le sue dichiarazioni. I DETTAGLI – «Non dimentichiamoci che è stato uno scontro diretto vista la posizione del Como: e quindi l’Inter ne ha vinto uno, finora era la pecca. E come era giusto dire che con Chivu c’erano stati alcuni dettagli che nelle sconfitte avevano rovinato le belle prestazioni, stavolta sono andati a favore: nel primo tempo i gol di distanza erano almeno due, ma l’inizio del secondo era favorevole al Como ». 🔗 Leggi su Internews24.com
