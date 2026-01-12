Chiesa torna titolare col Liverpool | il giocatore trattato dalla Juventus viene rilanciato da Slot Segnale di mercato?

Chiesa torna in campo titolare con il Liverpool durante la partita di FA Cup contro il Barnsley. Il giocatore, recentemente al centro di voci di mercato legate alla Juventus, viene rilanciato dal tecnico Slot. Questa scelta potrebbe rappresentare un segnale sulle future strategie di mercato o sul suo ruolo attuale nel team. Analizziamo le implicazioni di questa convocazione per il percorso del giocatore e le possibili conseguenze.

Chiesa torna titolare col Liverpool: il giocatore trattato dalla Juventus viene rilanciato da Slot in occasione del match di FA Cup col Barnsley. I riflettori di Anfield si accendono questa sera per il terzo turno di  FA Cup, ma l’attenzione mediatica è quasi interamente catalizzata in Italia dalla presenza di un singolo protagonista:  Federico Chiesa. Il tecnico dei  Reds,  Arne Slot, ha infatti deciso di rilanciare l’esterno azzurro nell’undici titolare per la sfida contro il  Barnsley, una scelta che assume un peso specifico rilevante alla luce delle incessanti voci di mercato che lo vorrebbero vicino a un clamoroso ritorno alla  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

