Attualmente, la trattativa tra Chiesa e Liverpool è in fase di stallo. Il giocatore preferirebbe tornare alla Juventus, mentre i tifosi si oppongono alla possibile partenza. La dirigenza bianconera si trova divisa, con Chiellini che spinge per il ritorno di Chiesa a Torino. La situazione rimane in evoluzione, senza ancora una decisione definitiva.

Continua imperterrita la trattativa che potrebbe riportare a Torino Federico Chiesa. La dirigenza bianconera sarebbe spaccata in due parti, con Chiellini che starebbe capeggiando la fazione che lo rivorrebbe a Torino. Dall’altro lato ci sarebbe chi non appoggerebbe un suo ritorno, per fattori di natura tecnica, tattica e soprattutto fisica. É Spalletti a fare da ago della bilancia. Il tecnico avrebbe dato già da tempo il suo benestare per riportare alla Continassa il figlio d’arte. Nel frattempo, dalle parti di Liverpool, si starebbe scatenando una vera e propria rivoluzione contro Arne Slot. Il tecnico del Liverpool sarebbe finito nel mirino dei tifosi dei reds. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Chiesa-Liverpool, situazione in stallo: il giocatore vuole la Juventus, i tifosi contro Slot

Leggi anche: “Solo Slot non ne riconosce il valore”, Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool. Slot apre alla sua cessione

Leggi anche: Chiesa salva il Liverpool, cosa ha fatto l’ex Juventus!? E Slot lo esalta così: «Si è sacrificato e non è da tutti. Avrebbe potuto pensare…»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

???La Juventus vuole il Chiesa-bis. Roma, Raspadori si allontana?; Stallo di Anfield tra Liverpool e Leeds il giorno di Capodanno; Chiesa ha fretta di tornare alla Juventus: contatti costanti col Liverpool, la situazione; Chiesa verso il ritorno alla Juventus, Raspadori fa impazzire la Roma: le trattative calde del mercato di.

La Juventus vuole il Chiesa-bis: trattativa aperta col Liverpool. Roma, Raspadori si allontana? Parte con l'Atletico per la Supercoppa a Gedda - Le notizie più importanti sui quotidiani sportivi in edicola a oggi ruotano sulla trattativa aperta tra Juventus e Liverpool per un possibile ritorno di Chiesa ... eurosport.it