Chiesa miglior giocatore di settembre del Liverpool | l’ex Juventus torna a brillare in Inghilterra il premio certifica il momento d’oro dell’attaccante – FOTO

Chiesa miglior giocatore di settembre del Liverpool: l’ex Juventus è tornato a brillare in Premier League, tutti i dettagli – FOTO. Da riserva di lusso a idolo dei tifosi. Federico Chiesa sta vivendo il suo miglior momento da quando veste la maglia del Liverpool. L’ex stella della Juventus, trasferitosi in Inghilterra nell’agosto 2024, è stato eletto giocatore del mese di settembre dai supporter dei Reds, un riconoscimento che premia un avvio di stagione folgorante, nonostante un ruolo ancora da comprimario. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA PREMIER LEAGUE Congrats, Fede? Federico Chiesa is our @StanChart Player of the Month for September? #Ad pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa miglior giocatore di settembre del Liverpool: l’ex Juventus torna a brillare in Inghilterra, il premio certifica il momento d’oro dell’attaccante – FOTO

