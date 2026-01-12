Giaro Giarratana e Marco De Angelis sono due ex partner di Lucrezia Lando, entrambi legati al mondo di Ballando Con Le Stelle. Attualmente, Lucrezia è felice con Lorenzo Tano. La loro storia sentimentale si intreccia con il celebre programma televisivo, evidenziando i legami tra vita privata e spettacolo.

Felicemente fidanzata con Lorenzo Tano, nel passato sentimentale di Lucrezia Lando ci sono due ex legati (ancora una volta) a Ballando Con Le Stelle. Oggi la maestra dai danza sarà ospite della prima puntata settimanale de La Volta Buona in onda a partire dalle 14:05 su Raiuno. Alla sua prima partecipazione allo show condotto da Milly Carlucci, dove ha fatto coppia con Giaro Giarratana, si instaurava una simpatia con il modello fuori dal dancefloor. Sulle pagine di DiPiùTv aveva rivelato: “ Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Giaro Giarratana e Marco De Angelis, gli ex di Lucrezia Lando

Leggi anche: “Gli Usa sono al collasso economico e depredano chi non può difendersi”. Parla il docente dell’Università di Lüneburg, De Angelis: “Gli Stati Uniti non sono nostri alleati, vogliono solo sfruttarci”

Leggi anche: Chi è l’attuale compagno di Claudia Pandolfi, Marco De Angelis e padre del figlio Tito: “Viviamo in case separate”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chi sono Giaro Giarratana e Marco De Angelis, gli ex di Lucrezia Lando - L'articolo Chi sono Giaro Giarratana e Marco De Angelis, gli ex di Lucrezia Lando proviene da Metropolitan Magazine. msn.com