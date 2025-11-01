Chi è l’attuale compagno di Claudia Pandolfi Marco De Angelis e padre del figlio Tito | Viviamo in case separate

Claudia Pandolfi nasce a Roma dal padre Claudio, giornalista, e la madre Anna, pubblicitaria; dieci anni dopo, nell’84, nasce sua sorella minore, Enrica, con la quale recita in Ovosodo. Da ragazza era appassionata di ginnastica artistica, disciplina che ha pratica a livello agonistico fino all’adolescenza, prima di intraprendere la carriera da attrice. Nel 1999, a 25 anni, sposa l’attore Massimiliano Virgili, collega in Un medico in famiglia, che però lascia dopo solo un mese per il conduttore Andrea Pezzi, suscitando scalpore nel mondo dello spettacolo. Dalla successiva relazione con il cantautore Roberto Angelini nasce il suo primo figlio, Gabriele, nel 2006. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attuale compagno di Claudia Pandolfi, Marco De Angelis e padre del figlio Tito: “Viviamo in case separate”



