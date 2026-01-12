Liberato con Alberto Trentini l' imprenditore torinese Mario Burlò | da quattordici mesi era detenuto in Venezuela

Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, è stato liberato dopo quattordici mesi di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas. La sua liberazione è avvenuta oggi, 12 gennaio, insieme al cooperante veneto Alberto Trentini, nel medesimo contesto di detenzione. Questa vicenda si conclude con il rilascio di Burlò, che ha trascorso un lungo periodo in Venezuela prima di tornare in Italia.

Liberato. Dopo quattordici mesi chiuso nella prigione di El Rodeo, a Caracas, l’imprenditore torinese Mario Burlò, 52 anni, è stato liberato oggi, 12 gennaio, nello stesso gruppo di detenuti in cui si trovava il cooperante veneto Alberto Trentini. La notizia era attesa da diverse ore, visto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò, torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini: “Vogliamo riabbracciarlo”

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini è stato liberato. Con lui rilasciato anche Mario Burlò

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È stato liberato Alberto Trentini; La storia di Alberto Trentini. L'arresto, i 420 giorni di cella, e quei messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare»; Venezuela, attesa per la liberazione di Trentini e gli altri: tutti i canali aperti; Venezuela, chi sono gli italiani liberati e quelli ancora in carcere.

Chi è Mario Burlò, l’imprenditore liberato in Venezuela insieme ad Alberto Trentini - A settembre Burlò e Trentini avevano ricevuto una visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito: aveva detto che stavano bene e aveva dato a Burlò una lettera della famiglia ... ilpost.it