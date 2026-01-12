Liberato con Alberto Trentini l' imprenditore torinese Mario Burlò | da quattordici mesi era detenuto in Venezuela
Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, è stato liberato dopo quattordici mesi di detenzione nel carcere di El Rodeo a Caracas. La sua liberazione è avvenuta oggi, 12 gennaio, insieme al cooperante veneto Alberto Trentini, nel medesimo contesto di detenzione. Questa vicenda si conclude con il rilascio di Burlò, che ha trascorso un lungo periodo in Venezuela prima di tornare in Italia.
Liberato. Dopo quattordici mesi chiuso nella prigione di El Rodeo, a Caracas, l’imprenditore torinese Mario Burlò, 52 anni, è stato liberato oggi, 12 gennaio, nello stesso gruppo di detenuti in cui si trovava il cooperante veneto Alberto Trentini. La notizia era attesa da diverse ore, visto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
