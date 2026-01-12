Mario Burlò chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela

Mario Burlò è un imprenditore torinese che ha trascorso diversi mesi in Venezuela senza essere formalmente accusato. La sua vicenda, durata dall’autunno del 2024, si è conclusa con la sua liberazione, portando attenzione alla complessità delle situazioni di detenzione internazionale e alle dinamiche degli affari tra Italia e Venezuela.

