Mario Burlò chi è l’imprenditore torinese liberato in Venezuela
Mario Burlò è un imprenditore torinese che ha trascorso diversi mesi in Venezuela senza essere formalmente accusato. La sua vicenda, durata dall’autunno del 2024, si è conclusa con la sua liberazione, portando attenzione alla complessità delle situazioni di detenzione internazionale e alle dinamiche degli affari tra Italia e Venezuela.
(Adnkronos) – Finisce l’odissea per Mario Burlò, l’imprenditore torinese detenuto per mesi in Venezuela dal novembre 2024 senza accuse formali. Il 53enne, è stato liberato oggi insieme ad Alberto Trentini ed ha già ha lasciato il carcere venezuelano di El Rodeo per rientrare in Italia. Burlò era stato fermato a un posto di blocco . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
