Chi è l' imprenditore Mario Burlò

Mario Burlò è un imprenditore torinese, noto per essere stato detenuto dal novembre 2024. Coinvolto in procedimenti giudiziari italiani relativi a presunti illeciti fiscali e finanziari, la sua vicenda ha attirato l’attenzione anche per la sua reclusione in Venezuela, di cui si è venuti a conoscenza durante uno dei processi. La sua storia è legata a questioni legali complesse e a un periodo di assenza dalle scene pubbliche.

Alla fine anche per lui la tanto attesa liberazione è arrivata. Ma chi è Mario Burlò? Detenuto dal novembre del 2024, si tratta di un imprenditore torinese coinvolto in vari procedimenti giudiziari in Italia per presunti illeciti fiscali e finanziari: della sua reclusione in Venezuela si era venuti a conoscenza proprio durante uno di questi processi, perché risultava irreperibile. Ancora non sono chiare le ragioni del suo arresto. Per gran parte del periodo trascorso in carcere non gli era stata formalmente contestata alcuna accusa; solo nel novembre 2025, nel corso di una visita consolare, Burlò aveva riferito di essere stato rinviato a giudizio con vaghe imputazioni di terrorismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

