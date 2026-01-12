Chi è Gaetano Bonaccorso il nuovo questore di Bologna | Che emozione tornare qui

Gaetano Bonaccorso, nominato nuovo questore di Bologna, esprime con entusiasmo il suo senso di appartenenza alla città. La sua nomina rappresenta un momento importante nella sua carriera, sottolineando il legame personale e professionale con Bologna, città che ha accolto lui e la sua famiglia. Con questa nomina, Bonaccorso assume un ruolo di grande responsabilità, volto a garantire sicurezza e coesione nella comunità bolognese.

Bologna, 12 gennaio 2025 - “È un privilegio poter essere il questore di Bologna, città che ha adottato me e la mia famiglia”. La Questura - dopo il saluto ad Antonio Sbordone - accoglie il nuovo questore Gaetano Bonaccorso, 64 anni, già questore di diverse città italiane come Venezia, Pisa, Cremona e Parma. Il suo è un ritorno sotto le Due Torri, perché dal 2004 al 2008 è stato comandante del Reparto Mobile bolognese. Tra i primi impegni del nuovo questore, il saluto e l’incontro con gli agenti della Polfer. Un momento, che si vivrà oggi, che si cataloga come “una priorità - afferma Bonaccorso -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chi è Gaetano Bonaccorso, il nuovo questore di Bologna: “Che emozione tornare qui” Leggi anche: Gaetano Bonaccorso: video intervista al nuovo questore di Bologna Leggi anche: Chi è il prossimo questore di Bologna Gateano Bonaccorso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L'ex questore di Parma Gaetano Bonaccorso ora a Bologna - Nato a Messina nel 1961, laureato in Giurisprudenza, è entrato in Polizia nel 1987 ed è stato inizialm ... gazzettadiparma.it

Bologna, il questore Sbordone trasferito a Venezia. La gestione delle piazze e le critiche dal centrodestra. Al suo posto arriva Bonaccorso - Al suo posto in piazza Galilei arriverà Gaetano Bonaccorso, attualmente questore proprio a Venezia. corrieredibologna.corriere.it

Questura, cambio ai vertici: Sbordone va a Venezia, Bonaccorso in arrivo a Bologna - Bologna, 13 dicembre 2025 – Il questore Antonio Sbordone saluterà, il prossimo 12 gennaio, Bologna. ilrestodelcarlino.it

TG Plus Venezia. . CRONACA. La Questura di Venezia saluta il Questore Gaetano Bonaccorso CRONACA. Allagamenti di agosto, non ci sono ancora i fondi per i risarcimenti CULTURA. Nuovo allestimento dell'Oratorio di Villa dei Leoni CULTURA. Il libro illu - facebook.com facebook

#VENEZIA Un sincero ringraziamento al Questore Gaetano Bonaccorso al termine del suo incarico nella nostra città. Nel corso di questi anni ha dimostrato grande professionalità, contribuendo in modo concreto alla tutela della sicurezza e instaurando un x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.