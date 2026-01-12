Gaetano Bonaccorso | video intervista al nuovo questore di Bologna

Ecco l'introduzione richiesta: In questa intervista, il nuovo questore di Bologna, Gaetano Bonaccorso, approfondisce il suo percorso professionale e il suo legame con la città. Nato a Messina nel 1961 e laureato in Giurisprudenza, Bonaccorso ha già lavorato a Bologna, considerandola una seconda casa per sé e la sua famiglia. Un’occasione per conoscere la sua visione e le priorità per la sicurezza urbana.

