Chi è il prossimo questore di Bologna Gateano Bonaccorso

Dal 12 gennaio 2026, il ruolo di questore di Bologna cambierà proprietario, con il passaggio di Antonio Sbordone a Venezia e l’arrivo di Gaetano Bonaccorso a Bologna. Questo scambio di incarichi fa parte delle recenti nomine e riorganizzazioni decise dal Ministero dell’Interno, segnando un nuovo capitolo nella gestione delle forze di polizia nelle due città.

