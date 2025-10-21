Luisa Ranieri è La preside la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora | Il Modello Caivano si può esportare

La serie televisiva La Preside, prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, esordisce in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, per poi approdare in prima serata su Rai 1. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Presentata alla Festa del cinema di Roma la serie Rai "La preside" con Luisa Ranieri nei panni di una coraggiosa dirigente scolastica di #Caivano.

Luisa Ranieri, eroina moderna ispirata a preside Caivano - La notizia che di fronte alle scuole di Napoli arriveranno i metal detector, dopo veri episodi di ritrovamenti di armi addosso o negli zaini dei ragazzi, non può non toccare anche la presentazione

Luisa Ranieri è "La Preside": la scuola come frontiera di riscatto e speranza diretta da Luca Miniero - È questa la domanda al centro de "La Preside", la nuova serie targata Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con

Luisa Ranieri alla Festa del Cinema di Roma 2025: la gonna con cresta ruches per il look da grande soireé - Tra le attrici più attese della kermesse, Luisa Ranieri sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2025 si conferma grande protagonista sul red carpet