Chi comanda davvero sulla Finanza? Il dopo De Gennaro è una partita di potere non di gradi - RETROSCENA

La successione ai vertici della Guardia di Finanza rappresenta più una questione di potere che di gerarchia. Al di là delle apparenze istituzionali, le decisioni si prendono a Palazzo Chigi, tra incontri riservati e comunicazioni controllate. Un processo che rivela come, dietro le figure ufficiali, si giochi un ruolo di influenza e interessi, spesso lontano dai riflettori pubblici.

Altro che caserme, stellette e spirito di corpo. La successione al vertice della Guardia di Finanza è una faccenda che si decide a Palazzo Chigi, tra telefoni che squillano a vuoto, silenzi calibrati e indiscrezioni fatte circolare ad arte. Il mandato di Andrea De Gennaro scade a maggio, ma il film. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

