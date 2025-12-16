Non è sesso estremo è potere | chi comanda davvero nella scena Bdsm di Torino

A Torino, la scena BDSM si distingue per la sua natura dinamica e discreta, senza luoghi ufficiali o insegne visibili. Qui, il potere e la comunicazione sono al centro delle pratiche, creando un ambiente unico dove il controllo e la fiducia si intrecciano in modo autentico e riservato.

A Torino il BDSM non ha un indirizzo. Non c'è un locale fisso, né un'insegna, né una porta da citofonare. Esiste come una rete sotterranea fatta di cene apparentemente innocenti, messaggi criptici, regole non scritte e una parola che torna ossessivamente: consenso. Chi se lo aspetta come un mondo.