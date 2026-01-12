Guardia di Finanza corsa al dopo De Gennaro | nomi equilibri registi

A maggio scadrà il mandato del Comandante generale della Guardia di Finanza, aprendo una fase di rinnovamento. La scelta del successore coinvolge diversi attori e fattori di equilibrio, con attenzione alle dinamiche interne e alle esigenze di riforma. In questo contesto, sono emersi vari nomi e scenari che delineano il futuro della forza di polizia economico-finanziaria, in un processo che richiede attenzione e competenza.

Il prossimo maggio scadrà il mandato del Comandante generale della Guardia di Finanza e la macchina che ne determinerà il successore è già da tempo in movimento. L'attuale numero uno, Andrea De Gennaro, sembra destinato a una presidenza di peso nel giro delle partecipate pubbliche, segnatamente Leonardo, secondo una tradizione che rispetta un copione già visto. La scorsa tornata di nomine era toccato a Giuseppe Zafarana, traslocato senza soluzione di continuità alla guida di Eni. Oggi il film si rimette in moto, con gli stessi registi che si dividono tra Palazzo Chigi, Mef, segreterie dei partiti, ma con un cast ancora da definire.

Il risiko della Guardia di Finanza: Sirico e Greco in pole per il comando generale dopo De Gennaro - Eppure attorno al futuro vertice della Guardia di Finanza è già partito il toto nomine. ilfattoquotidiano.it

