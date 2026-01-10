In vista del match tra Inter e Napoli, le due squadre si preparano per uno scontro importante in classifica. Akanji ha commentato la partita e ha menzionato Hojlund, evidenziando l’intensità del confronto. Dopo il pareggio dell’ultimo turno, l’Inter ha consolidato il vantaggio sulla squadra di Conte. La sfida promette di essere determinante nel proseguo del campionato, con entrambe le squadre intenzionate a ottenere il massimo risultato.

Clima rovente attorno al big match di giornata, quello che vedrà di fronte Inter e Napoli. Gli azzurri arrivano allo scontro diretto dopo il pareggio contro il Verona, risultato che ha poi permesso ai nerazzurri di allungare a +4 sulla squadra di Antonio Conte. Inter-Napoli, Akanji suona la carica. Tra i calciatori nerazzurri ha parlato Manuel Akanji ai microfoni di DAZN: una carica suonata dal difensore che ha chiarito prontamente quanto il match in programma sia fondamentale per entrambe le squadre. “Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante. E’ stata una buona settimana per noi: sappiamo che nello scorso turno le altre hanno perso dei punti e noi abbiamo vinto e che, vincendo domani, possiamo prendere un buon vantaggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Inter-Napoli, Akanji suona la carica e tira in ballo Hojlund

