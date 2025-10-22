Conte non si trattiene più in conferenza | Situazioni spudorate Con chi ce l'ha dopo PSV-Napoli

La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la disfatta del Napoli in casa del PSV in Champions League è stata un crescendo di pathos, fino al duro attacco finale: "Situazioni talmente spudorate. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo. Ok?". I destinatari sono chiari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

