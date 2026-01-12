Cesare e le guerre moderne nella top ten di Amazon il nuovo saggio di Simone Di Meo

Da ildenaro.it 12 gen 2026

“Cesare e le guerre moderne”  ha raggiunto il  settimo posto nella classifica Amazon dei saggi di diplomazia internazionale. Il volume è firmato da  Simone Di Meo  ed è pubblicato da  Stylo24 Edizioni. Il prezzo di copertina in prevendita è fissato a  10 euro. Il libro propone un’analisi comparativa tra il modello di guerra elaborato da Giulio Cesare nel “ De Bello Gallico”  e le principali dinamiche dei conflitti contemporanei. L’opera si concentra in particolare sugli aspetti politici, strategici e comunicativi della guerra, esaminando il ruolo della narrazione, della legittimazione del conflitto e della costruzione del consenso nelle relazioni internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

