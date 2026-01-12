Certe cose in Italia non possono succedere

Il Moss Rose è lo stadio del Maccasfield Football Club, situato nel Cheshire, regione a sud di Manchester. Con una capacità di circa 5.300 spettatori, spesso meno della metà sono presenti, e le condizioni climatiche sono caratterizzate da pioggia frequente. Un ambiente semplice e autentico, simbolo di una tradizione calcistica radicata in un contesto rurale e tranquillo.

Quinto posto in Champions League, per ora Italia lontanissima: anche Cipro ci precede! Ma le cose possono cambiare - Certo, le cose possono (devono) cambiare ma al momento siamo in alto mare. corrieredellosport.it

Chivu, meritocrazia Inter e patti: "Certe cose non si possono raccontare..." - So com'è fatto e quali sono motivazioni e ambizioni del ragazzo. tuttosport.com

Sinner-Alcaraz in Corea: cosa aspettarsi dall'esibizione e dal 2026 (con Guido Monaco)

"T'amo come si amano certe cose oscure, segretamente, tra l'ombra e l'anima." Pablo Neruda, - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.