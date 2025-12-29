Cufrè torna sullo schiaffo a Del Piero | Sono cose che possono succedere Chiarito? Non mi interessa farlo In quella partita si avvertiva qualcosa di strano in campo non avremmo mai potuto vincere è stata rubata

José Samuel Cufrè, ex difensore della Roma, ha commentato nuovamente lo schiaffo a Del Piero durante la partita del 2004/2005, sottolineando che incidenti di questo tipo possono succedere. Ha inoltre affermato di non voler chiarire ulteriormente l’episodio, evidenziando invece come in quella occasione si percepisse qualcosa di strano sul campo e che, secondo lui, la squadra avrebbe dovuto perdere.

