Castellacci punta sull’Italia | Sono ottimista in vista dei playoff Conte? Se ha detto certe cose è soltanto per un motivo

Juventusnews24.com | 14 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellacci, l’ex medico azzurro è fiducioso: la partita di ieri era sperimentale, Rino ha fatto turnover ma ha già in mente la squadra per il play-off. L’Italia di Gennaro Gattuso si prepara ai play-off per i Mondiali 2026 dopo una prestazione, quella contro la Moldavia (dove Andrea Cambiaso era titolare), che non ha convinto appieno. A commentare il momento degli  Azzurri  è intervenuto  Enrico Castellacci, ex medico della  Nazionale  e attuale Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Medici del Calcio. Ospite di “1 Football Club” su  1 Station Radio, programma condotto da  Luca Cerchione,  Castellacci si è detto fiducioso sul percorso dell’ Italia, giustificando le scelte del CT. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

