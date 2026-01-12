Celle piccole e buie Detenuti ok la formazione

Le celle piccole e buie del carcere di Ravaldino riflettono le sfide della detenzione quotidiana. Nonostante le difficoltà, il carcere si impegna nella formazione dei detenuti, offrendo opportunità di crescita e reinserimento. Questa realtà, immersa tra le mura storiche, rappresenta un osservatorio importante sulle condizioni e sulle strategie di riabilitazione nel sistema penitenziario locale.

Dietro le mura della Rocca di Ravaldino, il carcere cittadino continua a essere un osservatorio sensibile sulle condizioni della detenzione. È da qui che parte l'ultima fotografia tracciata dall'associazione Antigone, organizzazione non profit che esamina il sistema penitenziario italiano e garantisce la tutela dei diritti dei detenuti, al termine di una recente visita di monitoraggio, confluita nei consueti report annuali. "Al momento dell'ispezione – scrivono gli osservatori – erano presenti 149 persone detenute, di cui 20 donne. L'istituto è strutturato quasi interamente in sezioni di media sicurezza a trattamento intensificato, con la sola eccezione di una sezione maschile a regime ordinario.

