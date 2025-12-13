Incendio a San Vittore | fumo nelle celle 250 detenuti da trasferire

Un incendio si è sviluppato nel carcere di San Vittore a Milano a causa di un cortocircuito elettrico, generando un'intensa nube di fumo nelle celle. L’incidente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, e ha portato alla decisione di trasferire circa 250 detenuti per garantire la sicurezza.

Incendio nel carcere di San Vittore, a Milano. Un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un principio di incendio e soprattutto moltissimo fumo, diradatosi solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco. Al momento non è possibile ripristinare la fornitura di energia elettrica al terzo reparto del penitenziario con il rischio concreto che devono essere trasferiti in altre carceri molti detenuti, forse 250. Per fortuna non ci sono state conseguenze né per i ristretti né per gli operatori. "Se non stessimo parlando di un principio d'incendio, potremmo di certo dire che piove sul bagnato. Iltempo.it Incendio a San Vittore: fumo nelle celle, 250 detenuti da trasferire - Un cortocircuito in un quadro elettrico ha sprigionato un principio di incendio e soprattutto ... msn.com

"Il carcere di San Vittore è in condizioni critiche: oltre 1.200 detenuti a fronte di una capienza teorica dimezzata, personale insufficiente, carenza di medici e infermieri e aule scolastiche fuori uso dopo l'incendio di ottobre". Presentato un esposto - facebook.com facebook

