Cauteruccio Addio al regista dell’avanguardia
Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore, è scomparso all'età di 69 anni. Figura di rilievo della seconda avanguardia teatrale italiana, ha lasciato un'importante eredità nel panorama culturale. Dopo aver trascorso quasi mezzo secolo a Firenze, si è trasferito in Calabria, sua terra d'origine, in seguito a difficoltà personali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il teatro italiano.
Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore, uno dei protagonisti più innovativi della seconda avanguardia teatrale italiana, è morto all’età di 69 anni nella sua Calabria, dove era tornato a vivere dopo aver lasciato con sofferenza Firenze (dove aveva vissuto e lavorato per quasi mezzo secolo) e Scandicci a seguito di una serie di incomprensioni. Nato a Marano Marchesato il 1 luglio 1956, lasciò la provincia di Cosenza nel 1975 per studiare arte e architettura presso l’Università di Firenze. Cauteruccio è stato un regista innovativo grazie alla sua specificità linguistica di ricerca e applicazione delle nuove tecnologie alle arti sceniche, perseguite dalla fine degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
